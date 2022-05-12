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Латвия запретит российские "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Фото: "ВКонтакте" заблокируют в Латвии (pixabay com)
Автор: Артем Горовенко

Латвия ограничит доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Решение связано с европейскими санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

Сообщается, что латвийский Национальный совет по электронным СМИ в соответствии с санкциями Евросоюза ограничит доступ к сетям "ВКонтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru).

Также сообщается, что европейские санкции за посягательство на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины распространяются на бизнесменов Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, которые владеют этими соцсетями.

Напомним, РБК-Украина еще в 2020 году писало, что после нескольких лет блокировки угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины была сильно преувеличена.

Российские соцсети запрещены в Украине с 2017 года, однако пользователи могут пользоваться ими через сторонние сервисы.

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