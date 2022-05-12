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Латвія заборонить російські "ВКонтакте" та "Однокласники"

Фото: "ВКонтакте" заблокують в Латвії (pixabay com)
Автор: Артем Горовенко

Латвія обмежить доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" та "Однокласники". Рішення пов'язане з європейськими санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

Повідомляється, що латвійська Національна рада з електронних ЗМІ відповідно до санкцій Євросоюзу обмежить доступ до мереж "ВКонтакте" (vk.com), "Однокласники"(ok.ru) і "Мой мир" (my.mail.ru).

Також повідомляється, що європейські санкції за посягання на територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України поширюються на бізнесменів Юрія Ковальчука та Володимира Кирієнка, які володіють цими соцмережами.

Нагадаємо, РБК-Україна ще в 2020 році писало, що після декількох років блокування загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України була сильно перебільшена.

Російські соцмережі заборонені в Україні з 2017 року, проте користувачі можуть користуватися ними через сторонні сервіси.

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