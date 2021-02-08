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Латвия запретила российский телеканал из-за языка ненависти к Украине

Новина українською → Латвия, Понедельник 08 февраля 2021 13:35
Латвия запретила российский телеканал из-за языка ненависти к Украине Фото: пульт к телевизору (pixabay.com )
Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии в понедельник, 8 февраля, приняло решение запретить сроком на год трансляцию в стране телеканала "Россия РТР". Причиной стал “хейт-спич” (язык ненависти) при обсуждении Украины в передаче "60 минут".

Об этом сообщил в Twitter председатель правления Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

Решение должно вступить в силу 15 февраля. "Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать", — подчеркнул Аболиньш.

Как отмечает Delfi, летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале, и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как “хейт-спич”. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко — террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы "утихомирить обе стороны конфликта".

Как сообщало РБК Украина, NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии не впервые. Так, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

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