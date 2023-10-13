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Латвия закроет для украинцев последний сухопутный переход из ЕС в Россию

Пятница 13 октября 2023 17:50
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Латвия закроет для украинцев последний сухопутный переход из ЕС в Россию Фото: Латвия закроет для украинцев последний сухопутный переход из ЕС в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 16 октября Латвия приостанавливает работу пунктов пропуска на латвийско-российской границе "Виентули" и "Педедзе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в Латвии, соответствующий шаг был введен из-за ограничений Россией для граждан Украины относительно въезда на ее территорию с территории третьих государств. В частности пункты пропуска "Виентули" и "Педедзе" не имеют надлежащей инфраструктуры, чтобы "справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока".

"В связи с этим с 16 октября 2023 года въезд украинских граждан на территорию России из третьих государств будет разрешен только в воздушном пункте пропуска через российскую государственную границу "Шереметьево", - пишет пресс-служба.

Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения территории страны-террориста, а также учесть возможность въезда в Россию с территории Латвии.

"Выезд граждан Украины с территории РФ в Латвию остается возможным через пункты пропуска "Убилинка-Гребнево" и "Бурачки-Терехова", - напомнили в МИД.

Принудительная "паспортизация"

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Относительно паспортизации - террористы регулярно прибегают к различным угрозам или шантажу, чтобы достичь своих целей.

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