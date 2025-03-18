Латвія закриє декілька КПП на кордоні з Росією та Білоруссю

Зазначається, що у даних пунктах пропуску перетнути кордон можна буде тільки на автомобілях. Скільки триватимуть обмеження, наразі невідомо.

Причиною закриття КПП є геополітична ситуація у зв'язку з триваючим російським вторгненням в Україну.

"Розв'язана Росією і відкрито підтримувана Білоруссю війна проти України розглядається як фактор ризику і можлива мотивація для Росії і Білорусі продовжувати спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні з Латвією", - заявили в МВС Латвії.

"Терехово" і "Гребнево" - єдині працюючі прикордонні пункти на кордоні Латвії з Росією.

Ставлення Латвії та Росії

Варто нагадати, що уряд Латвії з самого початку повномасштабного вторгнення засуджує Росію за агресію проти України та регулярно закликає до посилення санкцій проти Кремля.

Раніше посол Латвії в Україні Ілгварс Клява говорила, що хоча Рига не на 100% готова до можливого вторгнення з боку Росії, як член НАТО вона зараз захищена краще, ніж будь-коли.

Днями ми писали, що у Латвії планують частково закрити КПП "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти напливу мігрантів. Влада країни вживає заходів для посилення безпеки на кордоні.