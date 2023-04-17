Латвія заборонила в’їзд до країни ще 10 громадянам Росії, - МЗС

У понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса.

Зазначається, що міністр ухвалив рішення накласти заборону на в'їзд до країни 10 громадянам РФ, які пов'язані з винесенням вироку опозиціонеру.

Нагадаємо, що Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причина так звана "держзрада" та поширення "фейків про армію РФ".

МЗС Британії викликало російського посла Андрія Келина. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, який має, зокрема, і громадянство Великобританії.

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