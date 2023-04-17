Британія викликала посла Росії через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі

МЗС Британії викликало російського посла Андрія Келина. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, який має, зокрема, і громадянство Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті британського уряду.

"Велика Британія викликала російського посла після політично вмотивованого засудження та вироку в московському суді Володимиру Кара-Мурзі, який має громадянство Великобританії та Росії", - йдеться в заяві.

Як пояснили у відомстві, це дає зрозуміти, що Велика Британія вважає засудження Кара-Мурзи таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням Росії щодо прав людини, включаючи право на справедливий суд.

Вказано, що Великобританія вже наклала санкції на суддю, який головував на судовому процесі, за причетність до порушень прав людини та розгляне подальші заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до затримання та жорстокого поводження з Володимиром Кара-Мурзою.

Що відомо про справу

Володимир Кара-Мурза є опозиційним політиком, журналістом і правозахисником у Росії.

Раніше його вже двічі намагалися отруїти, Кара-Мурза був заарештований і ув’язнений російським режимом у квітні 2022 року. Його звинуватили у так званому поширенні "фейків" про російську армію, а також у "державній зраді". Сьогодні його

було засуджено до 25 років ув’язнення.

Разом з тим московський суд призначив Кара-Мурзі штраф у розмірі 400 тисяч рублів і заборонив займатися журналістською діяльністю протягом семи років після звільнення.

В основу звинувачень лягли виступ політика у Палаті представників Аризони та участь у круглому столі у Сахарівському центрі. "Державну зраду" Кара-Мурзи побачили у виступах у Лісабоні, Осло та Вашингтоні.

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