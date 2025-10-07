Латвія заборонила автобусні поїздки до Росії та Білорусі: названо причину

Зазначається, що мова йде про екскурсійні автобуси. Наразі Держприкордонслужбі доручено із зазначеної дати не пропускати через кордон такий транспорт на пунктах пропуску Патернієки, Гребнєва та Терехово.

Варто зауважити, що формально заборона введена лише до кінця жовтня 2026 року. Однак у Міністерстві транспорту та сполучень розглядають і заборону регулярних рейсів до РФ та РБ.

Заборона поширюється на всіх перевізників незалежно від країни реєстрації юридичної особи та транспортного засобу.

Дане рішення прийнято у зв'язку із нинішньою геополітичною ситуацією у регіоні.

"Така ситуація створює додаткові ризики безпеки, зокрема загрози нелегальній імміграції, розвіддіяльності іноземних спецслужб та вербування громадян. Тому необхідно встановити обмеження на міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення під час перетину кордонів цих країн", - заявив міністр сполучення Атіс Швінка.

Перетинати кордон Латвії з Росією та Білоруссю надалі можна буде лише на регулярних автобусних маршрутах, де пасажири проходять офіційну реєстрацію та перевірку. Нині з Латвії курсують три регулярні рейси до Білорусі та шість - до Росії.

Втім, міністр сполучення Атіс Швінка вважає, що ці перевезення також потрібно призупинити, не продовжуючи ліцензії перевізникам.

За його словами, після зупинення нерегулярних рейсів міністерство «оцінює правові можливості» для аналогічного рішення щодо регулярних маршрутів.