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Латвія заблокувала низку сайтів за поширення російської пропаганди

Латвія, Вівторок 19 березня 2024 00:52
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Латвія заблокувала низку сайтів за поширення російської пропаганди Фото: влада Латвії заблокувала доступ до низки проросійських сайтів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії закрила доступ до дев'яти веб-сайтів на території країни, які поширюють агресивну російську пропаганду та фейкову інформацію про війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Так, було закрито доступ до сайтів "mk-pskov.ru", "life.ru", "www.pnp.ru", "news-front.su", "russkie.org", "ont.by", "www.sb.by", "council.gov.ru", "x-true.info". Відтепер користувачі цих сторінок будуть перенаправлені на інформаційне повідомлення "nelegalssaturs.lv".

Рішення ґрунтується на висновках іншої компетентної державної адміністрації та самої Ради про те, що ці веб-сайти використовуються для підтримки агресивної російської пропаганди. Влада Латвії дійшла висновку, що веб-сайти поширюють викривлену та неправдиву інформацію про війну, розв'язану Росією проти України, та воєнні злочини, скоєні РФ з метою їх виправдання. Також поширюється мова ворожнечі та інформація, що дискредитує латвійську державу і Північноатлантичний союз (НАТО).

"Ці веб-сайти поширюють наратив про те, що Захід і НАТО винні в ситуації в Україні, тоді як Росія лише хоче забезпечити мир у всьому світі. Вони поширюють суттєво спотворену і неправдиву поточну інформацію про події в Латвії та світі, дискредитують здатність НАТО захистити будь-яку країну-члена Альянсу і виправдовують вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Нацрада з електронних засобів масової інформації підкреслює, що поширення такої інформації шляхом свідомого введення громадськості в оману щодо справжніх цілей РФ в Україні, підбурювання громадськості проти української держави і народу, а також шляхом свідомого спотворення інформації про можливості використання російської мови в Латвії та країнах Балтії, негативно впливає на мирне співіснування різних груп суспільства, зокрема у Латвії. Також це створює ризики різних негативних провокацій, які становлять значну загрозу безпеці латвійської держави, громадському порядку і безпеці.

Що стосується оцінки обмеження свободи вираження поглядів, NEPLP вважає, що громадськість має право на отримання правдивої інформації. Однак, вважають у Нацраді, суспільним інтересам не відповідає отримання інформації, яка загрожує національній чи громадській безпеці або територіальній єдності країни, а також інформації, що розпалює ненависть і свідомо вводить в оману.

"Отримання такої інформації може викликати у частини населення тривогу і страх за існування своєї країни і за власне майбутнє, за майбутнє своєї сім'ї, а також розколоти суспільство. Крім того, ця інформація також містить дезінформацію і може призвести до появи та активізації організацій, які підтримують радикальні ідеї, а також їхніх опонентів, що не виключає можливості протестів різних груп всередині країн і, таким чином, безсумнівно, впливає на громадський порядок і безпеку людей, що істотно і однозначно впливає на безпеку країни в цілому", - йдеться у заяві Нацради.

В NEPLP зазначили, що заподіяна шкода була б значно меншою, якби веб-сайти, що поширюють інформацію, яка загрожує національній безпеці, були недоступні в Латвії, або якби доступ до цієї інформації був значно обмежений.

На думку Ради, передбачений Законом про електронні комунікації інструмент обмеження права на свободу вираження поглядів - право ухвалювати рішення про обмеження доступу до доступних на території Латвії веб-сайтів, які поширюють контент, що загрожує або може загрожувати національній безпеці або громадському порядку і безпеці - вважається належним засобом досягнення законної мети.

Антиросійські заходи у Латвії

Днями Латвійське управління з питань міграції заявило про намір депортувати декілька сотен росіян, які не мають права на перебування в країні.

Минулого року у Латвії розпочалися судові процеси проти 16 журналістів, які співпрацювали із російськими ЗМІ.

Раніше у Латвії заблокували російський сайт через загрозу суверенітету України.

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