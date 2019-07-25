В Латвии заблокировали российский сайт из-за угрозы суверенитету Украины

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МИД Латвии обвиняет Baltnews.lv в нарушении регламента ЕС о санкциях против России

Власти Латвии заблокировали принадлежащий российскому пропагандистскому медиахолдингу "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В Министерстве иностранных дел Латвии считают, что указанный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 о санкциях против России из-за аннексии Крыма и угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

В то же время российский МИД обвинил Ригу в стремлении "зачистить свое информпространство от независимых СМИ".

В МИД РФ также заявили, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Едерер заявил, что Европейский Союз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года, поскольку ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией.