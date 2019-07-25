ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Латвии заблокировали российский сайт из-за угрозы суверенитету Украины

Новости » Политика    25.07.2019 - 06:56
В Латвии заблокировали российский сайт из-за угрозы суверенитету Украины
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

МИД Латвии обвиняет Baltnews.lv в нарушении регламента ЕС о санкциях против России

Власти Латвии заблокировали принадлежащий российскому пропагандистскому медиахолдингу "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В Министерстве иностранных дел Латвии считают, что указанный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 о санкциях против России из-за аннексии Крыма и угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

В то же время российский МИД обвинил Ригу в стремлении "зачистить свое информпространство от независимых СМИ".

В МИД РФ также заявили, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Едерер заявил, что Европейский Союз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года, поскольку ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией. 

 

Мюллер заявил, что вмешательство России в выборы США продолжается РФ поддерживает правые популистские партии в Европе, - Меркель
Новости Украины Российская ФедерацияЛатвия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь