Латвия не выдаст Беларуси оппозиционера Валерия Цепкало
Латвия не выдаст Беларуси оппозиционера Валерия Цепкало. Такое заявление сделали в Генпрокуратуре Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Генпрокуратура Латвии отказала Республике Беларусь в просьбе о выдаче Валерия Цепкало - оппозиционного политика, которого в прошлом году режим Александра Лукашенко не допустил к участию в президентских выборах.
Представитель прокуратуры Уна Реке сообщила, что соответствующее решение было принято 28 июня. О причинах отказа выдачи оппозиционера подробно не сообщается.
Еще в Феврале министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс заявили, что требование выдать белорусских оппозиционеров следует отклонить.
В Уголовном законе Латвийской Республики предусмотрен отказ в выдаче человека, если выдачи просят в связи с политическими действиями.
"Выдача недопустима также, когда просьба о ней связана с целью начать уголовное преследование этой персоны по этническим или политическим мотивам или если существуют достаточные основания полагать, что права персоны могут быть нарушены по вышеупомянутым причинам", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что проводя проверку запроса о выдаче, генпрокуратура может попросить МИД и учреждения госбезопасности поделиться мнением, чтобы выяснить, просят ли выдачи человека по политическим мотивам и не связана ли такая просьба с намерением властей другого государства начать уголовное преследование этой персоны или наказать ее за политические взгляды.
Напомним, ранее Беларусь отправила запрос в Латвию по поводу экстрадиции оппозиционера Цепкало. Оппозиционеру пришлось бежать из Беларуси в Латвию вместе с семьей. Его обвиняет режим Лукашенко в ряде преступлений, связанных с коррупцией.
Также сообщалось, что Цепкало предложил вознаграждение за арест Лукашенко. Он предложил собрать для этого 11 млн евро.