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Латвия не выдаст Беларуси оппозиционера Валерия Цепкало

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Латвия, Четверг 08 июля 2021 02:57
Латвия не выдаст Беларуси оппозиционера Валерия Цепкало Фото: Валерий Цепкало, белорусский оппозиционер (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: Наталья Скороход

Латвия не выдаст Беларуси оппозиционера Валерия Цепкало. Такое заявление сделали в Генпрокуратуре Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Генпрокуратура Латвии отказала Республике Беларусь в просьбе о выдаче Валерия Цепкало - оппозиционного политика, которого в прошлом году режим Александра Лукашенко не допустил к участию в президентских выборах.

Представитель прокуратуры Уна Реке сообщила, что соответствующее решение было принято 28 июня. О причинах отказа выдачи оппозиционера подробно не сообщается.

Еще в Феврале министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс заявили, что требование выдать белорусских оппозиционеров следует отклонить.

В Уголовном законе Латвийской Республики предусмотрен отказ в выдаче человека, если выдачи просят в связи с политическими действиями.

"Выдача недопустима также, когда просьба о ней связана с целью начать уголовное преследование этой персоны по этническим или политическим мотивам или если существуют достаточные основания полагать, что права персоны могут быть нарушены по вышеупомянутым причинам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что проводя проверку запроса о выдаче, генпрокуратура может попросить МИД и учреждения госбезопасности поделиться мнением, чтобы выяснить, просят ли выдачи человека по политическим мотивам и не связана ли такая просьба с намерением властей другого государства начать уголовное преследование этой персоны или наказать ее за политические взгляды.

Напомним, ранее Беларусь отправила запрос в Латвию по поводу экстрадиции оппозиционера Цепкало. Оппозиционеру пришлось бежать из Беларуси в Латвию вместе с семьей. Его обвиняет режим Лукашенко в ряде преступлений, связанных с коррупцией.

Также сообщалось, что Цепкало предложил вознаграждение за арест Лукашенко. Он предложил собрать для этого 11 млн евро.

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