Латвія не видасть Білорусі опозиціонера Валерія Цепкало
Латвія не видасть Білорусі опозиціонера Валерія Цепкало. Таку заяву зробили в Генпрокуратурі Латвії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.
Генпрокуратура Латвії відмовила Республіці Білорусь у проханні про видачу Валерія Цепкало - опозиційного політика, якого минулого року режим Олександра Лукашенка не допустив до участі в президентських виборах.
Представник прокуратури Уна Реке повідомила, що відповідне рішення було прийнято 28 червня. Про причини відмови видачі опозиціонера докладно не повідомляється.
Ще в лютому міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич і міністр юстиції Яніс Борданс заявили, що вимогу видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.
У кримінальному законі Латвійської Республіки передбачена відмова у видачі людини, якщо видачі просять у зв'язку з політичними діями.
"Видача неприпустима також, коли прохання про неї пов'язане з метою розпочати кримінальне переслідування цієї персони за етнічними або політичними мотивами або якщо існують достатні підстави вважати, що права персони можуть бути порушені з вищезазначених причин", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що проводячи перевірку запиту про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки поділитися думкою, щоб з'ясувати, чи просять видачі людини з політичних мотивів і чи не пов'язане таке прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування цієї персони або покарати її за політичні погляди.
Нагадаємо, раніше Білорусь відправила запит до Латвії з приводу екстрадиції опозиціонера Цепкало. Опозиціонеру довелося тікати з Білорусі до Латвії разом з родиною. Його звинувачує режим Лукашенка у низці злочинів, пов'язаних з корупцією.
Також повідомлялося, що Цепкало запропонував винагороду за арешт Лукашенка. Він запропонував зібрати для цього 11 млн євро.