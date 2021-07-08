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Латвія не видасть Білорусі опозиціонера Валерія Цепкало

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Латвія, Четвер 08 липня 2021 02:57
Латвія не видасть Білорусі опозиціонера Валерія Цепкало Фото: Валерій Цепкало, Білоруський опозиціонер (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: Наталья Скороход

Латвія не видасть Білорусі опозиціонера Валерія Цепкало. Таку заяву зробили в Генпрокуратурі Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Генпрокуратура Латвії відмовила Республіці Білорусь у проханні про видачу Валерія Цепкало - опозиційного політика, якого минулого року режим Олександра Лукашенка не допустив до участі в президентських виборах.

Представник прокуратури Уна Реке повідомила, що відповідне рішення було прийнято 28 червня. Про причини відмови видачі опозиціонера докладно не повідомляється.

Ще в лютому міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич і міністр юстиції Яніс Борданс заявили, що вимогу видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.

У кримінальному законі Латвійської Республіки передбачена відмова у видачі людини, якщо видачі просять у зв'язку з політичними діями.

"Видача неприпустима також, коли прохання про неї пов'язане з метою розпочати кримінальне переслідування цієї персони за етнічними або політичними мотивами або якщо існують достатні підстави вважати, що права персони можуть бути порушені з вищезазначених причин", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що проводячи перевірку запиту про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки поділитися думкою, щоб з'ясувати, чи просять видачі людини з політичних мотивів і чи не пов'язане таке прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування цієї персони або покарати її за політичні погляди.

Нагадаємо, раніше Білорусь відправила запит до Латвії з приводу екстрадиції опозиціонера Цепкало. Опозиціонеру довелося тікати з Білорусі до Латвії разом з родиною. Його звинувачує режим Лукашенка у низці злочинів, пов'язаних з корупцією.

Також повідомлялося, що Цепкало запропонував винагороду за арешт Лукашенка. Він запропонував зібрати для цього 11 млн євро.

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