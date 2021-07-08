Латвія не видасть Білорусі опозиціонера Валерія Цепкало

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv .

Генпрокуратура Латвії відмовила Республіці Білорусь у проханні про видачу Валерія Цепкало - опозиційного політика, якого минулого року режим Олександра Лукашенка не допустив до участі в президентських виборах.

Представник прокуратури Уна Реке повідомила, що відповідне рішення було прийнято 28 червня. Про причини відмови видачі опозиціонера докладно не повідомляється.

Ще в лютому міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич і міністр юстиції Яніс Борданс заявили, що вимогу видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.

У кримінальному законі Латвійської Республіки передбачена відмова у видачі людини, якщо видачі просять у зв'язку з політичними діями.

"Видача неприпустима також, коли прохання про неї пов'язане з метою розпочати кримінальне переслідування цієї персони за етнічними або політичними мотивами або якщо існують достатні підстави вважати, що права персони можуть бути порушені з вищезазначених причин", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що проводячи перевірку запиту про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки поділитися думкою, щоб з'ясувати, чи просять видачі людини з політичних мотивів і чи не пов'язане таке прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування цієї персони або покарати її за політичні погляди.