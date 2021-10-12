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Латвия вводит чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев

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Латвия, Вторник 12 октября 2021 16:42
Латвия вводит чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев Фото: Латвия вводит чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия объявила чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение трех месяцев. Это связано с рекордным всплеском инфицирования коронавирусом в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

В рамках введения чрезвычайного положения, в стране вступают в силу новые ограничения, а именно:

  • обязательное ношение маски во всех общественных зданиях;
  • все госслужащие обязаны вакцинироваться до 15 ноября;
  • гражданам, которые не прошли вакцинирование запрещено посещать супермаркеты с понедельника;
  • в выходные будут работать только основные магазины;
  • гражданам рекомендуется работать дистанционно при возможности.

Сегодня в Латвии полный курс вакцинации прошли 48% населения.

Отмечается, что латвийские больницы сейчас переполнены COVID-больными, а число ежедневных случаев заражения превышает 1000, что выше, чем показатели в начале года.

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Латвия Чрезвычайное положение Коронавирус
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