Латвия вводит чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев
Фото: Латвия вводит чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Латвия объявила чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение трех месяцев. Это связано с рекордным всплеском инфицирования коронавирусом в стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
В рамках введения чрезвычайного положения, в стране вступают в силу новые ограничения, а именно:
- обязательное ношение маски во всех общественных зданиях;
- все госслужащие обязаны вакцинироваться до 15 ноября;
- гражданам, которые не прошли вакцинирование запрещено посещать супермаркеты с понедельника;
- в выходные будут работать только основные магазины;
- гражданам рекомендуется работать дистанционно при возможности.
Сегодня в Латвии полный курс вакцинации прошли 48% населения.
Отмечается, что латвийские больницы сейчас переполнены COVID-больными, а число ежедневных случаев заражения превышает 1000, что выше, чем показатели в начале года.