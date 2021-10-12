Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків
Фото: Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Латвія оголосила надзвичайний стан, який діятиме протягом трьох місяців. Це пов’язано з рекордним сплеском інфікування на коронавірус в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
В рамках запровадження надзвичайного стану, в країні набирають чинності нові обмеження, а саме:
- обов’язкове носіння захисної маски у всіх громадських будівлях;
- усі держслужбовці зобов’язані вакцинуватися до 15 листопада;
- громадянам, які не пройшли вакцинування - заборонено відвідувати супермаркети з понеділка;
- у вихідні працюватимуть лише основні магазини;
- громадянам рекомендується працювати дистанційно при можливості.
Сьогодні в Латвії повний курс вакцинації пройшли 48% населення.
Зазначається, що латвійські лікарні наразі переповнені COVID-хворими, а число щоденних випадків зараження перевищує 1000, що вище, ніж показники на початку року.