ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків

Новость на русском →
Латвія, Вівторок 12 жовтня 2021 16:42
Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків Фото: Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Латвія оголосила надзвичайний стан, який діятиме протягом трьох місяців. Це пов’язано з рекордним сплеском інфікування на коронавірус в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

В рамках запровадження надзвичайного стану, в країні набирають чинності нові обмеження, а саме:

  • обов’язкове носіння захисної маски у всіх громадських будівлях;
  • усі держслужбовці зобов’язані вакцинуватися до 15 листопада;
  • громадянам, які не пройшли вакцинування - заборонено відвідувати супермаркети з понеділка;
  • у вихідні працюватимуть лише основні магазини;
  • громадянам рекомендується працювати дистанційно при можливості.

Сьогодні в Латвії повний курс вакцинації пройшли 48% населення.

Зазначається, що латвійські лікарні наразі переповнені COVID-хворими, а число щоденних випадків зараження перевищує 1000, що вище, ніж показники на початку року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Надзвичайний стан Коронавірус
NEWS
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків