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Латвия может ввести военную службу для женщин и граждан в эмиграции

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Рига, Четверг 07 июля 2022 22:35
Латвия может ввести военную службу для женщин и граждан в эмиграции Фото: Латвия может ввести обязательную военную службу (U.S. Army Europe Images)
Автор: Илона Свиридова

В Латвии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для тех, кто проживает за рубежом, и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как заявил пресс-секретарь Минобороны Латвии Каспарс Галкинс, гражданам предлагается новый общественный договор, который предполагает участие каждого в защите страны. Это станет гарантия того, что страна не подвергнется агрессии России, поэтому служба должна распространяться и на латышей, которые проживают за границей.

"Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в национальной армии - это дело чести и долг каждого, как это, например, в Финляндии, а не наказание", - подчеркнул он.

По его словам, отслужившие в Национальной гвардии латыши, которые проживают за границей, часто возвращаются на учения. Кроме того, Министерство обороны не против того, чтобы сделать воинскую повинность обязательной и для молодых женщин. Но исследования показывают, что большинство респондентов отрицательно относятся к военной службе.

На данный момент неизвестно, какие санкции будут инициировать за уклонение от службы. Минобороны предлагает в течение пяти лет перейти на систему, при которой все мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут выбрать одно из направлений военной службы - армия, Национальная гвардия, курсы командиров при вузах или альтернатива в МВД и социально-технических службах.

Общая продолжительность службы составит год, включая один месяц отпуска. Солдаты будут получать компенсацию до 400 евро в месяц и обеспечение питанием и проживанием в казармах.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Латвии разместят зенитно-ракетные комплексы NASAMS для защиты от России. Отметим, две такие системы должна получить и Украина.

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