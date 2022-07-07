Латвія може запровадити військову службу для жінок і громадян в еміграції

У Латвії розглядають можливість введення обов'язкової військової служби для тих, хто проживає за кордоном, і жінок.

Як заявив прес-секретар Міноборони Латвії Каспарс Галкінс, громадянам пропонується новий суспільний договір, який передбачає участь кожного в захисті країни. Це стане гарантія того, що країна не піддасться агресії Росії, тому служба має поширюватися і на латишів, які проживають за кордоном.

"Латвійське суспільство має змінити своє мислення і прийняти, що служба в національній армії - це справа честі і обов'язок кожного, як це, наприклад, у Фінляндії, а не покарання", - підкреслив він.

За його словами, латиші, які відслужили в Національній гвардії та проживають за кордоном, часто повертаються на навчання. Крім того, Міністерство оборони не проти того, щоб зробити військову повинність обов'язковою і для молодих жінок. Але дослідження показують, що більшість респондентів негативно ставляться до військової служби.

На даний момент невідомо, які санкції будуть ініціювати за ухилення від служби. Міноборони пропонує протягом п'яти років перейти на систему, при якій всі чоловіки і жінки у віці від 18 до 27 років зможуть обрати один з напрямків військової служби - армія, Національна гвардія, курси командирів при вишах або альтернатива у МВС і соціально-технічних службах.

Загальна тривалість служби складе рік, включаючи один місяць відпустки. Солдати отримуватимуть компенсацію до 400 євро на місяць і забезпечення харчуванням і проживанням в казармах.