Латвия возобновила закупку российского газа

Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупку газа из России. В компании заявили, что расплачиваться за него будут не рублями, а евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Топливо покупают не напрямую у "Газпрома", а через посредника.
"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик", - сказал глава компании Айгарс Калвитис.
Назвать поставщика он отказался, ссылаясь на коммерческую тайну.
Издание отмечает, что после начала войны в Украине поставки российского газа в Латвию несколько раз прерывалось и прекращалось, но с середины июня оно начало увеличиваться.
Напомним, 14 июля Сейм Латвии принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.
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