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Латвия возобновила закупку российского газа

Фото: Латвия возобновила закупку российского газа (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупку газа из России. В компании заявили, что расплачиваться за него будут не рублями, а евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Топливо покупают не напрямую у "Газпрома", а через посредника.

"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик", - сказал глава компании Айгарс Калвитис.

Назвать поставщика он отказался, ссылаясь на коммерческую тайну.

Издание отмечает, что после начала войны в Украине поставки российского газа в Латвию несколько раз прерывалось и прекращалось, но с середины июня оно начало увеличиваться.

Напомним, 14 июля Сейм Латвии принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

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