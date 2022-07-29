Латвия возобновила закупку российского газа

Топливо покупают не напрямую у "Газпрома", а через посредника.

"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик", - сказал глава компании Айгарс Калвитис.

Назвать поставщика он отказался, ссылаясь на коммерческую тайну.

Издание отмечает, что после начала войны в Украине поставки российского газа в Латвию несколько раз прерывалось и прекращалось, но с середины июня оно начало увеличиваться.