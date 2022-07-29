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Латвія відновила закупівлю російського газу

Фото: Латвія відновила закупівлю російського газу (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze відновив закупівлю газу з Росії. У компанії заявили, що розплачуватися за нього будуть не рублями, а євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Паливо купують не безпосередньо в "Газпрому", а через посередника.

"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "Газпрому", тому що не можемо розрахуватися з ним. У нас є інший постачальник", - сказав голова компанії Айгарс Калвітіс.

Назвати постачальника він відмовився, посилаючись на комерційну таємницю.

Видання зазначає, що після початку війни в Україні постачання російського газу до Латвії кілька разів переривалося і припинялося, але з середини червня воно почало збільшуватися.

Нагадаємо, 14 липня Сейм Латвії ухвалив рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

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