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Латвия возобновила работу посольства в Киеве

Фото: Посольство Латвии в Украине (facebook.com/EmbassyOfLatviaInUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отчитался о возобновлении работы дипломатического представительства в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД.

В четверг, 7 апреля, работники посольства возобновили работу в Киеве. Вскоре к ним присоединится и посол Илгварс Клява.

"Сегодня вечером латвийские дипломаты возобновили свою работу в посольстве в Киеве, посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Я очень благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за их самоотверженность и службу", – заявил министр.

На этой неделе Латвия снизила уровень дипломатических отношений с РФ. В частности, латвийские власти закрыли генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

К слову, Финляндия решила подать заявку на вступление в НАТО до конца апреля.

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