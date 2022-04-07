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Латвія відновила роботу посольства в Києві

Фото: Посольство Латвії в Україні (facebook.com/EmbassyOfLatviaInUkraine)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника МЗС.

У четвер, 7 квітня, працівники посольства відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.

"Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві, посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Я дуже вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхні самовідданість і службу", – заявив міністр.

Цього тижня Латвія понизила рівень дипломатичних взаємин із РФ. Зокрема, латвійська влада закрила генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.

До слова, Фінляндія вирішила подати заявку на вступ до НАТО до кінця квітня.

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