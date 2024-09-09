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Латвия выразила категорический протест России из-за падения "Шахеда" на ее территории

Латвия , Понедельник 09 сентября 2024 21:24
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Латвия выразила категорический протест России из-за падения "Шахеда" на ее территории Фото: Латвия выразила категорический протест России из-за падения "Шахеда" на ее территории (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Латвии 9 сентября вызвало временного поверенного в делах России. Ему выразили категорический протест из-за российского беспилотника, который обнаружили на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

"Главе российского посольства выразили категорический протест в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотного летательного аппарата военного назначения России типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором дрон незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой.

В свою очередь представитель РФ заверил латвийскую сторону, что информирует об этой ситуации российское Министерство иностранных дел.

"Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран", - отметили в латвийском МИД.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 8 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. В Латвии начали расследование.

Позже стало известно, что российским беспилотником, который упал в Латвии, вероятнее всего был Shahed. Он был начинен взрывчаткой.

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