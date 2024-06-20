Латвія вирішила ускладнити росіянам проживання в країні: що ухвалив Сейм

Вимоги минулих поправок поширювалися тільки на громадян Росії, які отримували посвідку на постійне проживання за імміграційним законом, що набув чинності в травні 2003 року. Йшлося про трохи більше ніж 25 тисяч людей.

Громадян РФ, які оформили постійну посвідку на тимчасове проживання за законом "Про в'їзд і перебування в Латвійській Республіці іноземців та осіб без громадянства", що втратив чинність 2003 року, ті правила не торкнулися, тому парламент вирішив виправити цю колізію.

За даними Управління у справах громадянства та міграції, таких громадян РФ у країні на січень цього року було 4949 осіб. Людей, старших за 75 років, як і попередню групу громадян РФ, буде звільнено від складання іспиту з державної мови.

На те, що ці люди отримали переважне становище порівняно з тими громадянами РФ, які змушені складати держмову, 15 лютого цього року у своєму вироку вказав Конституційний суд.

Ставлення Латвії до Росії на тлі війни

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