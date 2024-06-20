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Латвия решила усложнить россиянам проживание в стране: что принял Сейм

Архивное фото: Латвия решила усложнить россиянам проживание в стране (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Латвии сегодня в окончательном чтении принял поправки, которые обяжут сдавать экзамен по латышскому языку ради сохранения права на проживание в стране для граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года. Речь шла о чуть более чем 25 тысячах человек. 

Граждан РФ, оформивших постоянный вид на жительство по закону "О въезде и пребывании в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", утратившему силу в 2003 году, те правила не коснулись, поэтому парламент решил исправить эту коллизию.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек. Люди старше 75 лет, как и предыдущая группа граждан РФ, будут освобождены от сдачи экзамена по государственному языку.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд.

Отношение Латвии к России на фоне войны

Латвия резко осудила Россию за ее агрессию против Украины и на постоянной основе призывает к усилению санкционного режима в отношении Кремля.

Недавно посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью заявила, что страна не готова к риску вторжения со стороны Российской Федерацией на все 100%, но как член НАТО Латвия в военном отношении защищена как никогда ранее.

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