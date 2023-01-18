Латвія відправить Україні гелікоптери, дрони та комплекси Stinger

Новий міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що обговорила чергову партію військової допомоги з українським колегою Олексієм Резніковим під час робочого візиту до України.

"Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати", - сказала вона.

За словами Мурнієце, перша партія нового пакету поїде в Україну 25 січня.

Глава Міноборони також додала, що Латвія цього року продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня. Планується збільшити інтенсивність тренувань як мінімум вдвічі.

Нагадаємо, напередодні новий міністр оборони Латвії Інара Мурнієце прибула в Україну з робочим візитом і провела ряд зустрічей.

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