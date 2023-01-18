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Латвия отправит Украине вертолеты, дроны и комплексы Stinger

Фото: министр обороны Латвии Инара Мурниеце (flickr com saeima)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия готовит для Украины очередной пакет военной помощи. Страна передаст украинским войскам зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Латвии.

Новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что обсудила очередную партию военной помощи с украинским коллегой Алексеем Резниковым во время рабочего визита в Украину.

"В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты", - сказала она.

По словам Мурниеце, первая партия нового пакета отправится в Украину 25 января.

Глава Минобороны также добавила, что Латвия в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня. Планируется увеличить интенсивность тренировок как минимум вдвое.

Напомним, накануне новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла в Украину с рабочим визитом и провела ряд встреч.

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