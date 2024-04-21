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Латвія відмовиться від російської мови як другої іноземної у школах

Фото: у латвійських школах не будуть вивчати російську мову як другу іноземну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Латвії готує рішення щодо обмежень російської мови у країні. Російську мову не будуть вивчати у латвійських школах як другу іноземну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Латвійський уряд готується 23 квітня ухвалити заборону на вивчення російської мови як другої іноземної. Згідно з рішенням влади, з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського союзу або країн-членів Європейської економічної зони, або іншу іноземну мову, але не російську.

Під час публічного обговорення заборони міністерство освіти Латвії отримало понад 300 заперечень від приватних осіб.

Основні причини невдоволення зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської мови неприпустима з політичних причин.

Додамо, що у Латвії першу іноземну мову вивчають у школах з першого класу. Другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи. Фактично у Латвії частіше обирали як другу іноземну російську, бо у школах не вистачає вчителів інших мов.

 

Ставлення країн Балтії до України

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Нещодавно стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Розмір допомоги становить 10 млн євро, кошти підуть як на допомогу ЗСУ, так і на відбудову України.

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Латвія