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Латвия откажется от русского языка как второго иностранного в школах

Фото: в латвийских школах не будут изучать русский язык как второй иностранный (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Латвии готовит решение об ограничении русского языка в стране. Русский язык не будут учить в латвийских школах как второй иностранный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Латвийское правительство готовится 23 апреля принять запрет на изучение русского языка как второго иностранного. Согласно решению властей, с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны, или другой иностранный язык, но не русский.

В ходе публичного обсуждения запрета министерство образования Латвии получило более 300 возражений от частных лиц.

Основные причины недовольства сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны решать, какой язык им изучать. Также отмечается, что отказ от русского языка недопустим по политическим причинам.

Добавим, что в Латвии первый иностранный язык изучают в школах с первого класса. Второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Фактически в Латвии чаще выбирали как второй иностранный русский, потому что в школах не хватает учителей других языков.

 

Отношение стран Балтии к Украине

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Недавно стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Размер пособия составляет 10 млн евро, средства пойдут как на помощь ВСУ, так и на восстановление Украины.

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Латвия