UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія виділяє 10 млн євро на снаряди для України: скільки закуплять

Фото: Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Латвія передає 10 млн євро чеській ініціативі, в рамках якої для України закуповують артилерійські снаряди.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Спрудс розповів, що лише на 10 млн євро планується закупити для України 3 тисячі 155-мм артилерійських снарядів.

При цьому міністр зазначив, що у червні планується відправка другої партії дронів для України в рамках коаліції дронів. Українські воїни отримають близько тисячі бойових дронів різної потужності.

Країни-учасниці коаліції виділили понад півмільярда євро на закупівлю дронів для України.

Загалом на 2024 рік Латвія запланувала виділити 112 млн євро, що становить 0,25% від внутрішнього валового продукту (ВВП).

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, Євросоюз не виконав своєї обіцянки передати Україні мільйон снарядів за рік. Рішення про це ухвалили навесні минулого року.

На цьому тлі президент Чехії Петр Павел запропонував закупити снаряди для ЗСУ у третіх країн. Вже знайдено близько мільйона боєприпасів.

Країни-союзники України виділили велику кількість коштів на закупівлю снарядів. Перші поставки в рамках такої ініціативи мають розпочатися вже у червні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяЧехіяДопомога УкраїніВійськова допомога