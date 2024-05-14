Латвія виділяє 10 млн євро на снаряди для України: скільки закуплять

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, Євросоюз не виконав своєї обіцянки передати Україні мільйон снарядів за рік. Рішення про це ухвалили навесні минулого року.

На цьому тлі президент Чехії Петр Павел запропонував закупити снаряди для ЗСУ у третіх країн. Вже знайдено близько мільйона боєприпасів.

Країни-союзники України виділили велику кількість коштів на закупівлю снарядів. Перші поставки в рамках такої ініціативи мають розпочатися вже у червні.

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