Латвия выделяет 10 млн евро на снаряды для Украины: сколько закупят

Латвия передает 10 млн евро чешской инициативе, в рамках которой для Украины закупают артиллерийские снаряды.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Спрудс рассказал, что всего на 10 млн евро планируется закупить для Украины 3 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов.
При этом министр отметил, что в июне планируется отправка второй партии дронов для Украины в рамках коалиции дронов. Украинские воины получат около тысячи боевых дронов разной мощности.
Страны-участницы коалиции выделили более полумиллиарда евро на закупку дронов для Украины.
Всего на 2024 год Латвия запланировала выделить 112 млн евро, что составляет 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП).
Напомним, Евросоюз не выполнил свое обещание передать Украине миллион снарядов за год. Решение об этом приняли весной прошлого года.
На этом фоне президент Чехии Петр Павел предложил закупить снаряды для ВСУ у третьих стран. Уже найдено около миллиона боеприпасов.
Страны-союзники Украины выделили большое количество средств на закупку снарядов. Первые поставки в рамках такой инициативы должны начаться уже в июне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.