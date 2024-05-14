ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія виділяє 10 млн євро на снаряди для України: скільки закуплять

Вівторок 14 травня 2024 21:10
UA EN RU
Латвія виділяє 10 млн євро на снаряди для України: скільки закуплять Фото: Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Латвія передає 10 млн євро чеській ініціативі, в рамках якої для України закуповують артилерійські снаряди.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Спрудс розповів, що лише на 10 млн євро планується закупити для України 3 тисячі 155-мм артилерійських снарядів.

При цьому міністр зазначив, що у червні планується відправка другої партії дронів для України в рамках коаліції дронів. Українські воїни отримають близько тисячі бойових дронів різної потужності.

Країни-учасниці коаліції виділили понад півмільярда євро на закупівлю дронів для України.

Загалом на 2024 рік Латвія запланувала виділити 112 млн євро, що становить 0,25% від внутрішнього валового продукту (ВВП).

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, Євросоюз не виконав своєї обіцянки передати Україні мільйон снарядів за рік. Рішення про це ухвалили навесні минулого року.

На цьому тлі президент Чехії Петр Павел запропонував закупити снаряди для ЗСУ у третіх країн. Вже знайдено близько мільйона боєприпасів.

Країни-союзники України виділили велику кількість коштів на закупівлю снарядів. Перші поставки в рамках такої ініціативи мають розпочатися вже у червні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Чехія Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть