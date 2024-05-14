Латвія виділяє 10 млн євро на снаряди для України: скільки закуплять

Латвія передає 10 млн євро чеській ініціативі, в рамках якої для України закуповують артилерійські снаряди.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Загалом на 2024 рік Латвія запланувала виділити 112 млн євро, що становить 0,25% від внутрішнього валового продукту (ВВП).

Країни-учасниці коаліції виділили понад півмільярда євро на закупівлю дронів для України.

При цьому міністр зазначив, що у червні планується відправка другої партії дронів для України в рамках коаліції дронів. Українські воїни отримають близько тисячі бойових дронів різної потужності.

Спрудс розповів, що лише на 10 млн євро планується закупити для України 3 тисячі 155-мм артилерійських снарядів.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, Євросоюз не виконав своєї обіцянки передати Україні мільйон снарядів за рік. Рішення про це ухвалили навесні минулого року.

На цьому тлі президент Чехії Петр Павел запропонував закупити снаряди для ЗСУ у третіх країн. Вже знайдено близько мільйона боєприпасів.

Країни-союзники України виділили велику кількість коштів на закупівлю снарядів. Перші поставки в рамках такої ініціативи мають розпочатися вже у червні.

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