Латвия выделяет 10 млн евро на снаряды для Украины: сколько закупят

Латвия передает 10 млн евро чешской инициативе, в рамках которой для Украины закупают артиллерийские снаряды.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Спрудс рассказал, что всего на 10 млн евро планируется закупить для Украины 3 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов.

При этом министр отметил, что в июне планируется отправка второй партии дронов для Украины в рамках коалиции дронов. Украинские воины получат около тысячи боевых дронов разной мощности.

Страны-участницы коалиции выделили более полумиллиарда евро на закупку дронов для Украины.

Всего на 2024 год Латвия запланировала выделить 112 млн евро, что составляет 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП).