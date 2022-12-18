ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 18:25
Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ Фото: Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ (pixabey)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Латвії ухвалив рішення щодо виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачувані витрати для українських ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Суму планують передати Раді суспільних електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів.

Зазначається. що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до своїх колег з Євросоюзу з проханням надати можливу підтримку культурному сектору та ЗМІ нашої країни.

Також 29 червня міністри культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини підписали декларацію у Львові, яка оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, скільки ще Україні потрібно генераторів для проходження цієї зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах