Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ
Уряд Латвії ухвалив рішення щодо виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачувані витрати для українських ЗМІ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Суму планують передати Раді суспільних електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів.
Зазначається. що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до своїх колег з Євросоюзу з проханням надати можливу підтримку культурному сектору та ЗМІ нашої країни.
Також 29 червня міністри культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини підписали декларацію у Львові, яка оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, скільки ще Україні потрібно генераторів для проходження цієї зими.
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