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Латвія виділить 6 млн євро на розвиток інфраструктури в Україні

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

На зустрічі представників Міністерства розвитку громад України з латвійською делегацією на чолі з міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом сторони обговорили розбудову логістичних ланцюжків, створення вигідних фінансових та економічних умов та стимулювання економічного співробітництва між країнами.

Латвія зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з РФ та розвитку експортних шляхів, повідомили в уряді.

Передбачається, що для українських експортерів і для їхніх латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме наземний і морський транспорт.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга.

Представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Нагадаємо, згідно з даними Telegram-каналу UA War Infographics, у грошовому еквіваленті збитки від пошкодження та руйнування інфраструктури та будівель України становлять 153 мільярдів доларів.

9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Депутати у пояснювальній записці до відповідного проекту пояснили рішення провалом регіональної політики.

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ІнфраструктураЛатвія