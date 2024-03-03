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Дослідники оприлюднили дані про збитки інфраструктури України через війну

Неділя 03 березня 2024 08:06
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Дослідники оприлюднили дані про збитки інфраструктури України через війну Фото: дослідники оприлюднили дані про збитки інфраструктури України через війну (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Ксенія Вертебна

Згідно з оприлюдненими даними, у грошовому еквіваленті збитки від пошкодження та руйнування інфраструктури та будівель України становлять 153 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал UA War Infographics.

Найбільших збитків зазнала Донецька область: там їх оцінюють у 38,7 млрд доларів. На другому місці знаходиться Харківська область зі втратами у розмірі 27,8 млрд доларів.

Збитки Луганської області оцінюють у 17,8 млрд доларів. Запорізька область зазнала втрат на суму 13,5 млрд доларів, Херсонська область - 12,6 млрд доларів, Київська - 11,2 млрд доларів.

Збитки інфраструктури у Сумській та Миколаївській областях оцінюють відповідно у 5,5 та 5,6 млрд доларів. У Чернігівській області ця цифра сягає 3 млрд доларів, у Дніпропетровській - 2,9 млрд доларів.

Крім того, збитків інфраструктури внаслідок війни не зазначено у Тернопільській та Чернівецькій областях.

Дослідники оприлюднили дані про збитки інфраструктури України через війну

Фото: дослідники оприлюднили збитки інфраструктури України через війну (t.me/uawarinfographics)

Нагадаємо, Україні знадобиться 9 млрд доларів протягом наступних 10 років, щоб відновити свою культуру і туристичний сектор. Дворічна війна з Росією вже завдала Києву збитків на понад 19,6 млрд доларів у вигляді доходів від туризму.

За словами директорки відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Крісти Піккат, збитки продовжують зростати, а потреби відновлення сектору лише збільшуються.

У своїй оцінці, проведеній напередодні дворічної річниці війни, ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані культурним цінностям, приблизно в 3,5 мільярда доларів, що на 40% більше, ніж у 2023 році.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення Росії довкілля України зазнало збитків на суму 2,2 трлн гривень. Це 1024 млрд гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів, 1081 млрд гривень шкоди від забруднення повітря, 82,2 млрд - від забруднення та засмічення водних ресурсів і морських вод, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами міністра, наразі зафіксовано 3600 злочинів проти довкілля України.

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