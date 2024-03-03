Фото: дослідники оприлюднили дані про збитки інфраструктури України через війну (t.me/dnipropetrovskaODA)

Згідно з оприлюдненими даними, у грошовому еквіваленті збитки від пошкодження та руйнування інфраструктури та будівель України становлять 153 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал UA War Infographics.

Найбільших збитків зазнала Донецька область: там їх оцінюють у 38,7 млрд доларів. На другому місці знаходиться Харківська область зі втратами у розмірі 27,8 млрд доларів. Збитки Луганської області оцінюють у 17,8 млрд доларів. Запорізька область зазнала втрат на суму 13,5 млрд доларів, Херсонська область - 12,6 млрд доларів, Київська - 11,2 млрд доларів. Збитки інфраструктури у Сумській та Миколаївській областях оцінюють відповідно у 5,5 та 5,6 млрд доларів. У Чернігівській області ця цифра сягає 3 млрд доларів, у Дніпропетровській - 2,9 млрд доларів. Крім того, збитків інфраструктури внаслідок війни не зазначено у Тернопільській та Чернівецькій областях. Фото: дослідники оприлюднили збитки інфраструктури України через війну (t.me/uawarinfographics)