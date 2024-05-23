Латвия выделит 6 млн евро на развитие инфраструктуры в Украине

На встрече представителей Министерства развития общин Украины с латвийской делегацией во главе с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом стороны обсудили развитие логистических цепочек, создание выгодных финансовых и экономических условий и стимулирование экономического сотрудничества между странами.

Латвия заинтересована в укреплении экономических связей, в частности, в вопросах замещения экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развития экспортных путей, сообщили в правительстве.

Предполагается, что для украинских экспортеров и их латвийских партнеров будет сформировано предложение по комбинированному логистическому решению, которое будет включать наземный и морской транспорт.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использования сервиса єЧерга.

Представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет возобновлено воздушное сообщение.