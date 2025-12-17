ua en ru
Латвія виділила мільйони євро на захист аеропорту Риги від невідомих дронів

Середа 17 грудня 2025 09:15
UA EN RU
Латвія виділила мільйони євро на захист аеропорту Риги від невідомих дронів Фото: Латвія виділила мільйони євро на захист аеропорту Риги від дронів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Уряд Латвії у вівторок ухвалив рішення спрямувати 2,42 млн євро на посилення безпеки аеропорту "Рига" з метою захисту від безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що кошти буде використано для впровадження сучасних технологій, які дозволять ефективно виявляти та нейтралізувати дрони.

Загальна сума фінансування складається з 1,955 млн євро, наданих Європейським фондом регіонального розвитку, а також 465 637 євро з державного бюджету Латвії.

Проект, розроблений Міністерством зв’язку, передбачає створення комплексної системи захисту, що включає розгортання спеціальної інфраструктури для виявлення безпілотників, оснащення аеропорту необхідними сенсорами та впровадження відповідного програмного забезпечення.

Основною метою ініціативи є підвищення спроможності аеропорту "Рига" своєчасно виявляти, розпізнавати, відстежувати та протидіяти дронам, які здійснюють несанкціоновані польоти в межах критичних зон повітряного простору та на території летовища.

У Міністерстві наголошують, що аеропорт "Рига" належить до об’єктів стратегічної інфраструктури, порушення роботи або пошкодження яких може негативно вплинути на виконання державних функцій та становити загрозу громадській і національній безпеці.

Згідно з фінансовим звітом Ризького аеропорту за дев’ять місяців, процес закупівлі обладнання для виявлення, ідентифікації, моніторингу та протидії дронам уже завершено.

Нагадаємо, раніше Латвія закликала НАТО створити місію ППО у Балтиці. Також країнам Альянсу запропонували активніше боротися з російськими дронами.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони та використовувати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.

