Латвия за три года переведет все школы на латышский язык

Как заявила министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце, в стране необходим переходный период, поскольку спешка может спровоцировать открытие дела в Конституционном суде, что в любом случае затянет процесс.

Кроме того, за это время все вопросы успеют проговорить со школами и посольствами других стран, а также подготовить родителей детей из школ национальных меньшинств. По ее словам, для педагогов будут организованы дополнительные курсы.

"Я бы хотела перевернуть чистую страницу уже завтра, но мне, как министру, важно, чтобы решения, которые мы принимаем, были актуальны в течение длительного времени", - отметила Муйжниеце.

Предполагается, что сначала полностью на обучение на латышском языке перейдут ученики 1-го, 4-го и 7-х классов, затем ученики 2-х, 5-х и 8-х классов. А уже с учебного года 2025-2026 годов все школьники будут учиться на государственном языке.

Примечательно, что в Латвии проживает самое большое русское этническое меньшинство в мире в процентном соотношении - это около 24,5% населения.