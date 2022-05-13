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Латвія за три роки переведе всі школи на латиську мову

Фото: міністр освіти і науки Латвії Аніта Муйжніеце (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

У Латвії всі діти з 2025-2026 навчального року будуть вчитися в школах тільки латиською мовою. За три роки планують узгодити мовне питання зі школами та посольствами інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як заявила міністр освіти і науки Латвії Аніта Муйжніеце, в країні необхідний перехідний період, оскільки поспіх може спровокувати відкриття справи в Конституційному суді, що в будь-якому випадку затягне процес.

Крім того, за цей час всі питання встигнуть проговорити зі школами і посольствами інших країн, а також підготувати батьків дітей зі шкіл національних меншин. За її словами, для педагогів будуть організовані додаткові курси.

"Я б хотіла перегорнути чисту сторінку вже завтра, але мені, як міністру, важливо, щоб рішення, які ми приймаємо, були актуальні протягом тривалого часу", - зазначила Муйжніеце.

Передбачається, що спочатку повністю на навчання латиською мовою перейдуть учні 1-го, 4-го і 7-х класів, потім учні 2-х, 5-х і 8-х класів. А вже з навчального року 2025-2026 років усі школярі навчатимуться державною мовою.

Примітно, що в Латвії проживає найбільша російська етнічна меншина у світі в процентному співвідношенні - це близько 24,5% населення.

Відзначимо, на тлі війни Росії в Україні в Латвії посилилися антиросійські настрої, сьогодні влада Риги прийняла рішення про знесення пам'ятника радянським визволителям.

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