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Латвия за три года переведет все школы на латышский язык

Новина українською →
Рига, Пятница 13 мая 2022 17:54
Латвия за три года переведет все школы на латышский язык Фото: министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

В Латвии все дети с 2025-2026 учебного года будут учиться в школах только на латышском языке. За три года планируют согласовать языковой вопрос со школами и посольствами других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как заявила министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце, в стране необходим переходный период, поскольку спешка может спровоцировать открытие дела в Конституционном суде, что в любом случае затянет процесс.

Кроме того, за это время все вопросы успеют проговорить со школами и посольствами других стран, а также подготовить родителей детей из школ национальных меньшинств. По ее словам, для педагогов будут организованы дополнительные курсы.

"Я бы хотела перевернуть чистую страницу уже завтра, но мне, как министру, важно, чтобы решения, которые мы принимаем, были актуальны в течение длительного времени", - отметила Муйжниеце.

Предполагается, что сначала полностью на обучение на латышском языке перейдут ученики 1-го, 4-го и 7-х классов, затем ученики 2-х, 5-х и 8-х классов. А уже с учебного года 2025-2026 годов все школьники будут учиться на государственном языке.

Примечательно, что в Латвии проживает самое большое русское этническое меньшинство в мире в процентном соотношении - это около 24,5% населения.

Отметим, на фоне войны России в Украине в Латвии усилились антироссийские настроения, сегодня власти Риги приняли решение о сносе памятника советским освободителям.

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