ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Латвія за три роки переведе всі школи на латиську мову

Новость на русском →
Рига, П'ятниця 13 травня 2022 17:54
Латвія за три роки переведе всі школи на латиську мову Фото: міністр освіти і науки Латвії Аніта Муйжніеце (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

У Латвії всі діти з 2025-2026 навчального року будуть вчитися в школах тільки латиською мовою. За три роки планують узгодити мовне питання зі школами та посольствами інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як заявила міністр освіти і науки Латвії Аніта Муйжніеце, в країні необхідний перехідний період, оскільки поспіх може спровокувати відкриття справи в Конституційному суді, що в будь-якому випадку затягне процес.

Крім того, за цей час всі питання встигнуть проговорити зі школами і посольствами інших країн, а також підготувати батьків дітей зі шкіл національних меншин. За її словами, для педагогів будуть організовані додаткові курси.

"Я б хотіла перегорнути чисту сторінку вже завтра, але мені, як міністру, важливо, щоб рішення, які ми приймаємо, були актуальні протягом тривалого часу", - зазначила Муйжніеце.

Передбачається, що спочатку повністю на навчання латиською мовою перейдуть учні 1-го, 4-го і 7-х класів, потім учні 2-х, 5-х і 8-х класів. А вже з навчального року 2025-2026 років усі школярі навчатимуться державною мовою.

Примітно, що в Латвії проживає найбільша російська етнічна меншина у світі в процентному співвідношенні - це близько 24,5% населення.

Відзначимо, на тлі війни Росії в Україні в Латвії посилилися антиросійські настрої, сьогодні влада Риги прийняла рішення про знесення пам'ятника радянським визволителям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія школа
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС