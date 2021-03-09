Латвия со следующей недели возобновляет авиасообщение с третьими странами

Правительство Латвии приняло решение возобновить авиасообщение с третьими странами. Мера вступит в силу с 17 марта.

Однако до 6 апреля, пока на территории страны действует чрезвычайное положение, будет действовать запрет на поездки без уважительной причины.

В эти сроки не смогут въезжать в Латвию граждане из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев. В частности, работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон.

Перевозчик должен будет проверять, предоставил ли человек подтверждение цели посещения страны. Также документ необходимо будет предъявить по требованию полиции или Государственной пограничной службы.