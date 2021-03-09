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Латвія з наступного тижня відновлює авіасполучення з третіми країнами

Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії прийняв рішення відновити авіасполучення з третіми країнами. Захід набуде чинності з 17 березня.

Про це повідомляє Delfi.

Однак до 6 квітня, поки на території країни діє надзвичайний стан, буде діяти заборона на поїздки без поважної причини.

У ці строки не зможуть в'їжджати в Латвію громадяни з країн Європейського союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії, за винятком невідкладних і важливих випадків. Зокрема, робота, навчання, возз'єднання сімей, медичні послуги, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на місце проживання або відвідування похорону.

Перевізник повинен буде перевіряти, чи надала людина підтвердження мети відвідування країни. Також документ необхідно буде пред'явити на вимогу поліції або Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, раніше Марокко призупинило авіасполучення з Бельгією та Італією. Там побоюються завезення в країну нових штамів коронавірусу.

Крім того, уряд Іспанії продовжила обмеження на необов'язкові поїздки для мандрівників із країн, що не входять в Європейський союз і Шенгенську зону. Обмеження були продовжені до 31 березня.

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Новини України ЛатвияавиасообщениеКоронавірус
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