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Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией

Фото: Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российских зверств на территории Украины, Латвия приняла решение разорвать дипломатические отношения с оккупантом. Закрывает генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"В свете преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, Латвия разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая свои генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и отправляя 13 дипломатов и сотрудников", - заявил Рінкевичс.

Война России против Украины длится сорок один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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