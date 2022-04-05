Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією

Внаслідок російських звірств на території України, Латвія прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з окупантом. Закриває генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-строрінку голови Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

"У світлі злочинів, скоєних російськими військами в Україні, Латвія розриває дипломатичні відносини з Російською Федерацією, закриваючи російські генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї та висилаючи 13 дипломатів та співробітників", - заявив Рінкевичс.

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