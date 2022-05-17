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Латвия расторгла сотрудничество с Россией в сфере культуры

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 16:48
Латвия расторгла сотрудничество с Россией в сфере культуры Фото: министр культуры Латвии Наурис Пунтулис (Paula Čurkste/LETA)
Автор: РБК-Украина

Кабмин Латвии утвердил расторжение сотрудничество с Россией в сфере культуры. Такое решение было вызвано продолжающейся агрессией РФ на территории Украины.

Об этом заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис, передает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Мы полностью приостановили любое сотрудничество с режимом Путина до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Тогда, когда в России изменится курс власти и развития государства на современный, демократический порядок, скорее всего будут возобновлены и культурные связи на государственном уровне", - рассказал Пунтулис.

При этом он добавил, что такое решение не исключает сотрудничество с теми российскими деятелями искусства, которые осуждают существующий режим в РФ.

"Сейчас немыслимо сотрудничество в сфере культуры со страной, начавшей кровопролитную войну, в которой страдают и теряют жизни мирные украинцы, а культурные ценности и инфраструктуру бомбят", - резюмировал министр.

Напомним, в понедельник, 16 мая, Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках. В российское посольство в Риге направлена соответствующая нота.

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