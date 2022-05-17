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Латвія розірвала співпрацю з Росією у сфері культури

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Вівторок 17 травня 2022 16:48
Латвія розірвала співпрацю з Росією у сфері культури Фото: міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс (Paula Čurkste/LETA)
Автор: РБК-Україна

Кабмін Латвії затвердив розірвання співпраці з Росією у сфері культури. Таке рішення було викликане агресією РФ, що триває, на території України.

Про це заявив міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Ми повністю призупинили будь-яку співпрацю з режимом Путіна до моменту, коли з України буде виведено російські війська та повністю відновлено територіальну цілісність та суверенітет України. Тоді, коли в Росії зміниться курс влади та розвитку держави на сучасний, демократичний порядок, швидше за все будуть відновлені і культурні зв'язки на державному рівні", - розповів Пунтуліс.

При цьому він додав, що таке рішення не виключає співпраці з тими російськими митцями, які засуджують існуючий режим в РФ.

"Зараз немислиме співробітництво у сфері культури з країною, яка розпочала кровопролитну війну, в якій страждають і втрачають життя мирні українці, а культурні цінності та інфраструктуру бомбардують", - резюмував міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 16 травня, Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали та пам'ятники. До російського посольства в Ризі направлено відповідну ноту.

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