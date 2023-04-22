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Латвія за програмою ООН почала вивозити до Африки підсанкційні російські добрива

Фото: Латвія почала вивозити до Африки російські добрива (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перша партія російських добрив, конфіскованих Латвією минулого року, вирушила з Ризького порту до Кенії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це перший вантаж із приблизно 200 тисяч тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, які під санкціями ЄС, і зберігаються на території Латвії.

Найближчим часом Всесвітня продовольча програма планує вивезти з Латвії ще кілька партій мінеральних добрив, на які зараз поширюються санкції, щоб надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

Латвія ухвалила рішення дозволити вивезення з Риги мінеральних добрив підсанкційної компанії "Уралхім" за умови, що компанія не отримає від цього жодної фінансової вигоди.

Росія раніше заявила, що відмовиться продовжувати зернову угоду щодо експорту з українських портів, яка була укладена за посередництва ООН та Туреччини в липні 2022 року, після 18 травня, оскільки не було виконано список вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив.

Міністерство закордонних справ Росії неодноразово називало добрива, що застрягли в балтійських портах, одним з ключових каменів спотикання для продовження угоди.

Цей крок зроблено напередодні зустрічі в Нью-Йорку наступного тижня між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення угоди щодо зерна.

Більшість вилучених у Латвії добрив належить "Уралхіму" і "Уралкалію" . Раніше компанії контролював російський олігарх Дмитро Мазепін, який відмовився від контролю минулого року після того, як у березні 2022 року Європейський Союз наклав на нього санкції як на "члена найближчого оточення Володимира Путіна".

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