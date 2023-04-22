Латвия по программе ООН начала вывозить в Африку подсанкционные российские удобрения

Это первый груз из примерно 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии.

В ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений, на которые сейчас распространяются санкции, чтобы оказать поддержку странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.

Латвия приняла решение разрешить вывоз из Риги минеральных удобрений подсанкционной компании "Уралхим" при условии, что компания не получит от этого никакой финансовой выгоды.

Россия ранее заявила, что откажется продлевать зерновую сделку по экспорту из украинских портов, которая была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, после 18 мая, поскольку не был выполнен список требований по облегчению ее собственного экспорта зерна и удобрений.

Министерство иностранных дел России неоднократно называло застрявшие в балтийских портах удобрения одним из ключевых камней преткновения для продления сделки.

Этот шаг предпринят в преддверии встречи в Нью-Йорке на следующей неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения сделки по зерну.