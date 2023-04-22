Латвия по программе ООН начала вывозить в Африку подсанкционные российские удобрения

Первая партия российских удобрений, конфискованных Латвией в прошлом году, отправились из Рижского порта в Кению в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это первый груз из примерно 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии.
В ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений, на которые сейчас распространяются санкции, чтобы оказать поддержку странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.
Латвия приняла решение разрешить вывоз из Риги минеральных удобрений подсанкционной компании "Уралхим" при условии, что компания не получит от этого никакой финансовой выгоды.
Россия ранее заявила, что откажется продлевать зерновую сделку по экспорту из украинских портов, которая была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, после 18 мая, поскольку не был выполнен список требований по облегчению ее собственного экспорта зерна и удобрений.
Министерство иностранных дел России неоднократно называло застрявшие в балтийских портах удобрения одним из ключевых камней преткновения для продления сделки.
Этот шаг предпринят в преддверии встречи в Нью-Йорке на следующей неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения сделки по зерну.
Большая часть изъятых в Латвии удобрений принадлежит "Уралхиму" и "Уралкалию". Раньше компании контролировал российский олигарх Дмитрий Мазепин, который отказался от контроля в прошлом году после того, как в марте 2022 года Европейский союз наложил на него санкции как на "члена ближайшего окружения Владимира Путина".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.