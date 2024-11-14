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Латвія продовжить виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні, - президент

Україна, Четвер 14 листопада 2024 17:06
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Латвія продовжить виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні, - президент Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (flickr.com eda_dfae)
Автор: Каріна Левицька

Латвія продовжить виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні. Ба більше це вже включено до бюджету країни на 2025-2026 роки.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми бачимо, що відбувається в Україні. Я поінформував генерального секретаря про те, що Латвія буде продовжувати надавати (Україні, - ред.) допомогу у 0,25 відсотка ВВП, це вже включено до нашого бюджету на 2025-2026 роки. Очевидно, що нам потрібна також підтримка від НАТО, щоб ми надали Україні все, чого вона потребує, і зробили це просто зараз. Щоб Україна мала право використовувати на полі бою все, що отримала, без жодних обмежень", - наголосив Рінкевичс.

Водночас латвійський президент зауважив, що союзники також мають докласти зусиль для посилення Альянсу, включаючи збільшення фінансування сектору оборони й безпеки, мінімальний рівень якого був визначений у 2 відсотки ВВП.

Рінкевичс підкреслив, що Росія та її сателіт Білорусь не готові зупинитися в Україні. Ба більше, за його словами, вони продовжують виробляти та випробовувати зброю, щоб представити себе як світову силу.

"Латвія нині виділяє 3,4 відсотка від ВВП на оборону. Очевидно, що в цих умовах країни-члени більше не можуть говорити лише про 2 відсотки від ВВП, на оборону мають виділятися значно більші суми. Тож 2,5 або 3 відсотки, на мою думку, є необхідним мінімальним порогом", - зазначив президент Латвії.

Зауважимо, що загалом на 2024 рік Латвія планувала виділити 112 млн євро, що становило 0,25% від внутрішнього валового продукту.

Нагадаємо, ми писали, що у Латвії пройшли перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО. Вони тривали з 1 по 14 листопада.

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