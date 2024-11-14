Латвия продолжит выделять 0,25% ВВП в помощь Украине, - президент

Латвия продолжит выделять 0,25% ВВП в помощь Украине. Более того, это уже включено в бюджет страны на 2025-2026 годы.

"Мы видим, что происходит в Украине. Я проинформировал генерального секретаря о том, что Латвия будет продолжать оказывать (Украине, - ред.) помощь в 0,25 процента ВВП, это уже включено в наш бюджет на 2025-2026 годы. Очевидно, что нам нужна также поддержка от НАТО, чтобы мы предоставили Украине все, в чем она нуждается, и сделали это прямо сейчас. Чтобы Украина имела право использовать на поле боя все, что получила, без всяких ограничений", - подчеркнул Ринкевичс.

В то же время латвийский президент отметил, что союзники также должны приложить усилия для усиления Альянса, включая увеличение финансирования сектора обороны и безопасности, минимальный уровень которого был определен в 2 процента ВВП.

Ринкевичс подчеркнул, что Россия и ее сателлит Беларусь не готовы остановиться в Украине. Более того, по его словам, они продолжают производить и испытывать оружие, чтобы представить себя как мировую силу.

"Латвия сейчас выделяет 3,4 процента от ВВП на оборону. Очевидно, что в этих условиях страны-члены больше не могут говорить только о 2 процентах от ВВП, на оборону должны выделяться значительно большие суммы. Поэтому 2,5 или 3 процента, по моему мнению, является необходимым минимальным порогом", - отметил президент Латвии.